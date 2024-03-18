Арктических птиц заметили в Калужской области

Они остановились в пойме реки Жиздры в Перемышльском районе во время перелета в тундру, рассказал орнитолог Юрий Галченков.

- Эти птицы бывают у нас поздней осенью - в начале зимы при перелете на зимовку и в конце зимы - начале весны во время миграций в места гнездования в арктической тундре, - пояснил он.

Иногда пуночки отмечаются в Калужской области и в середине зимы.