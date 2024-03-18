Опубликованы результаты президентских выборов по Калужской области

Предварительные данные утром 18 марта представил региональный избирком.

Явка избирателей по области составила 68,25% или 532 807 человек. Голоса за кандидатов распределились следующим образом:

Путин Владимир Владимирович – 83,79% (444 782 голоса),

Даванков Владислав Андреевич – 5,74% (30 458 голосов),

Харитонов Николай Михайлович – 5% (26 556 голосов),

Слуцкий Леонид Эдуардович – 3,48% (18 489 голосов).

- Прием протоколов в региональном избиркоме продолжается. Окончательные итоги голосования на выборах главы государства на территории региона будут утверждены сегодня на заседании комиссии, - пояснили в избиркоме.