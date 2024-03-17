Губернатор поблагодарил проголосовавших калужан

В воскресенье, 17 марта, губернатор Калужской области Владислав Шапша поблагодарил калужан, сходивших на выборы. Он отметил, что на избирательных участках сегодня особая праздничная атмосфера.

- Завершающий день голосования в самом разгаре, - сказал губернатор. - Знаю, что многие предпочитают приходить на избирательные участки по традиции именно в воскресенье. Спасибо всем, кто уже выполнил свой гражданский долг. До закрытия участков несколько часов. Если вы еще не проголосовали, обязательно приходите. Ваш голос – это вклад в будущее страны.