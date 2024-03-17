В Калуге на Театральной площади празднуют Масленицу

Днем в воскресенье на площади перед драмтеатром развернулись праздничные гуляния, сообщает наш корреспондент.

Для калужан подготовили творческие выступления от городских коллективов, игры, песни и даже карусели - для самых маленьких.

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