На Правобережье Калуги встречали Масленицу

В субботу, 16 марта, в сквере матери на правом берегу Калуги прошло народное гуляние «В гостях у Масленицы», сообщает управление культуры Калуги.

Традиционно калужане встречали праздник песнями и танцами, а завлекали зрителей коллективы Колюпановского СКДЦ.

Сударыня Масленица и веселые Скоморохи проводили среди калужан соревнования на ловкость и силу.

Ранее мы сообщали, что из-за масленичных гуляний 17 марта с 8 до 17 часов будет перекрыта Театральная площадь.