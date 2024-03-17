31 девочка и 31 мальчик родились за неделю в Калуге

ЗАГС отмечает, что среди новорожденных за неделю было три двойни!

С 11 по 16 марта в Калуге родились 62 малыша, сообщает городской ЗАГС.

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