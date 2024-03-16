Стала известна причина беседы сенатора Артамонова с региональным министром сельского хозяйства об обучении пилотированию беспилотников

В пятницу, 15 марта Анатолий Артамонов во время встречи с Александром Ефремовым говорил о возможности начать обучение пилотов БПЛА на базе Тимирязевской академии.

В субботу, 16 марта стало известно о том, что Калуга вошла в число территорий, на которых будут тестироваться приемы применения агродронов в растениеводстве.

Использование таких систем в агропромышленном комплексе страны обсудили в федеральном Россельхозцентре.

Кроме Калуги в проект вошли республика Татарстан, Алтайский край и город Волгоград.

Предполагается применять агродроны для опыления полей от сорняков, насекомых-вредителей, а также для мониторинга противопожарной обстановки на сельхозземлях.