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Стала известна причина беседы сенатора Артамонова с региональным министром сельского хозяйства об обучении пилотированию беспилотников

Опубликовано: 16.03.2024 15:02 0 471
Стала известна причина беседы сенатора Артамонова с региональным министром сельского хозяйства об обучении пилотированию беспилотников

В пятницу, 15 марта Анатолий Артамонов во время встречи с Александром Ефремовым говорил о возможности начать обучение пилотов БПЛА на базе Тимирязевской академии.

В субботу, 16 марта стало известно о том, что Калуга вошла в число территорий, на которых будут тестироваться приемы применения агродронов в растениеводстве.

Использование таких систем в агропромышленном комплексе страны обсудили в федеральном Россельхозцентре.

Кроме Калуги в проект вошли республика Татарстан, Алтайский край и город Волгоград.

Предполагается применять агродроны для опыления полей от сорняков, насекомых-вредителей, а также для мониторинга противопожарной обстановки на сельхозземлях.

Опубликовано: 16.03.2024 15:02 0 471
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