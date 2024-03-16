Губернатор Калужской области проголосовал на выборах Президента России

Владислав Шапша пришел на избирательный участок в субботу, 16 марта.

Сделав свой выбор кандидата в президенты РФ, глава региона отметил, что для него важно ещё посмотреть своими глазами, как идет голосование, какой настрой у жителей региона.

- Все организовано хорошо, - написал Владислав Шапша на своей странице в соцсети. - Сейчас разгар дня. Людей много. Здорово, что приходят целыми семьями. Так у нас повелось. Важные решения принимаем сообща. А событие действительно судьбоносное. Касается страны в целом и каждой семьи. Друзья, приглашаю тех, кто еще не проголосовал, сделать свой выбор.

Кстати, не забывайте, что вы также можете принять участие в народном голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Посмотрел проекты, свой выбор сделал.