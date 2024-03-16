Геннадий Новосельцев отдал свой голос за Президента РФ

Во второй день голосования работа на избирательных участках идёт не менее активно, чем в первый.

Одним из участников выборного процесса стал Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев.

Сегодня спикер парламента посетил свой участок, где отдал свой голос на выборах Президента России. Об этом он рассказал на страницах социальных сетей:

- Друзья! Знаю, многие из вас уже проголосовали: по данным ЦИКа - явка у нас за первый день отличная, порядка 30%! Впереди еще два дня выборов. Так что обязательно приходите на свои избирательные участки (как узнать свой участок давал информацию в этой публикации), голосуйте дистанционно - не оставайтесь в стороне!

Мы сегодня выбираем не только Президента, но и Верховного Главнокомандующего нашей страны. В наше сложное время это очень важно! Каждый должен прийти, выполнить гражданский долг. Мы должны всему миру показать наше единство - проголосовать за наше будущее, будущее наших детей.

Уверен, что максимальное количество калужан примет участие в выборах Президента Российской Федерации. И вместе мы выберем нашу Победу!