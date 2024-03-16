Торговцы с земли возмутили калужан

В Калуге на улице Моторная, у дома №20 круглый год сидят на ящиках бабули и торгуют всем, чем могут. Соленья, овощи, грибы. При этом они занимают и так неширокий тротуар.

- Человеку пройти трудно, не то, что маме с коляской, - написал в чат обратной связи калужанин Юрий. – Рядом для них сделали мини-рынок, но они туда не идут, торгуют прямо на порожках магазина.

По словам калужанина, местные жители звонили в местный райотдел полиции с просьбой разобраться, но стихийный рынок, почему-то никто из правоохранителей не трогает.