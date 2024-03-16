В Калужской области закроют движение по мосту через реку Дугна

Переправа в Ферзиковском районе будет недоступна для движения автотранспорта с 18.00 воскресенья, 17 марта.

Автомобилистам предлагают заранее искать другие пути проезда.

В региональном минтрансе пояснили, что это связано с наступающим половодьем. По данным же областного МЧС, реки в регионе начнут вскрываться лишь с 21 марта.

Предварительные прогнозы на подъем воды в реках этой весной не вызывают особенного беспокойства. В среднем уровень воды поднимется до одного метра.