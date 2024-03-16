В Калуге установят мемориальную доску в память о военном разведчике

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Янкелевич был почетным гражданином Калуги.

Памятную доску Михаилу Янкелевичу установят на фасад дома на улице Суворова, сообщили в пресс-службе городской думы Калуги.

В годы войны военный разведчик Михаил Янкелевич воевал на Карельском фронте и в Заполярье. Был удостоен множества боевых наград.

После войны он активно работал с молодежью, стоял у истоков Музея боевой славы и внес огромный вклад в развитие ветеранского движения.