В Калужской области начался второй день голосования на выборах президента РФ

Вечером в пятницу, 15 марта областная избирательная комиссия подвела итоги первого дня.

По данным облизбиркома, явка в Калужской области составила 30,18%. По данным ЦИК, в среднем по России в первый день голосования свой выбор сделали 35,40 % зарегистрированных избирателей страны.

В 8.00 в субботу, 16 марта открылись двери всех избирательных участков в Калужской области.

Система электронного голосования после пика первых часов вчерашнего дня пришла в норму.

По-прежнему ещё можно обратиться в свой избирательный участок с просьбой приехать на дом с урной для голосования, если самостоятельно нет объективных возможностей добраться до участка для голосования.