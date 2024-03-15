У подросшего лосенка Ихо в калужском центре «Феникс» зачесались рожки

В пятницу, 15 марта, на канале калужского центра реабилитации диких животных «Феникс» появилось умилительно видео. На нем Вероника Матюшина бодается с лосенком Ихо, хотя он уже подрос и похож на взрослого лося.

- Рогули свои не подставляй, иди заборы поломай, - смеется Вероника.

Лосенок хоть уже и вырос, но ведет себя еще совсем по-детски и нежно бухается головой о голову хозяйки.

