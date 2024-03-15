«Мы сделали ремонт два месяца назад»: квартиру калужан затопило из-за количества снега на крыше

В пятницу, 15 марта, в редакцию обратилась жительница улицы Ольговской, 19. Она рассказала, что вчера в их доме протекла крыша.
- Мы сделали ремонт два месяца назад, а теперь все в таком состоянии. Летом 2022 года крыша у нас текла несколько месяцев, бегали с тазом, я все лето добивалась ремонта и его сделали в августе, - отметила женщина.
Судя по ее словам, протечка произошла именно в том месте, где крышу уже чинили до этого. Калужанка уточнила, что сегодня обратилась в УК. После ее жалобы на крышу отправили сотрудников и составили акт о повреждениях.
- Оттуда будто тонну снега ссыпали. Еще несколько часов отскабливали наледь, - вздыхает наша читательница.- Понятно, что полностью ремонтировать трудно, но почистить снег хоть раз за зиму можно было.
Мы позвонили в УК. Там нам ответили, что жильцы должны собрать коллективно подписи и только тогда дом включат в краткосрочную программу капитального ремонта, в котором крыша давно нуждается.
- Кратковременный ремонт им сделают в мае, - уточнили управляшки.
Также мы обратились с данной жалобой в ГЖИ. Будем следить за ситуацией.
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