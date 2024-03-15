Явка на выборах в Калужской области достигла 19,46%

Такие данные на 15:00 пятницы, 15 марта, опубликовал региональный избирком.

- На избирательных участках проголосовало 126 093 избирателей, воспользовались правом проголосовать на дому 12 800 избирателей, - пояснили в избиркоме. - Дополнительно через систему электронного голосования сделали свой выбор 28 125 или треть зарегистрированных на ДЭГ калужан.

Президентские выборы проходят в России с 15 по 17 марта.