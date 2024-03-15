Денежных средств на проведение работ в текущем году не предусмотрено: калужане жалуются на дорогу по улице Московской

В редакцию обратилась читательница с жалобой на состояние дороги по улице Московской, 311 около Федеральной службы по ветеринарному надзору.

- Спасибо, что ещё перед выборами хоть немного выровняли асфальтной крошкой, несколько дней назад там вообще невозможно было пройти. Сегодня ситуация лучше, но на фото прекрасно видно, что дорога требует ремонта, - возмущается женщина. - Неужели не стыдно туда приглашать избирателей на выборы президента РФ, идут мамы с колясками, пожилые люди, дорога как после бомбежки!!!

Мы обратились с данным вопросом в горуправу. Там обращение передали в управление городского хозяйства.

- В данном случае требуется капитальный ремонт дороги. Денежных средств на проведение этих работ в текущем году не предусмотрено, - уточнили в УГХ. - В дальнейшем вопрос финансирования и возможность проведения ремонта данной дороги будет рассмотрен.