Больницам Калужской области передали 10 передвижных медицинских комплексов

Их получили 8 медучреждений области, которые обслуживают жителей 14 районов, города Калуги и пригородов областного центра.

- Серьезное пополнение. Теперь их в регионе 34. То есть, практически на треть увеличили автопарк такой техники, - рассказал 15 марта губернатор Владислав Шапша. - Для чего эти комплексы? Прежде всего, это мобильные ФАПы.

Он напомнил, что в нашем регионе за три года установили и оборудовали 66 модульных ФАПов. В этом году будет еще 22.

- Но в каждом населенном пункте, а у нас их более трех тысяч, поставить ФАП и подобрать специалиста невозможно, - пояснил Шапша. - И для того, чтобы обеспечить первичной медпомощью жителей небольших населенных пунктов, и нужны такие передвижные комплексы. Это полноценные ФАПы, оснащенные полностью как стационарные. В них можно провести осмотр, сделать электрокардиограмму, взять анализы, поставить вакцину. Второй тип комплексов - мобильные кабинеты для проведения маммографии и флюорографии.