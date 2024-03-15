На школьные лесничества в Калужской области выделят 1,3 миллиона рублей

- Планируется проведение конкурсов профессионального мастерства среди молодых специалистов лесной отрасли, конкурса на лучшее школьное лесничество и осуществление выплат социального характера лицам, заключившим договор на целевое обучение по специальностям, необходимым Калужской области, - пояснила министр.

Такое финансирование предусмотрено в 2024 году, сообщила министр финансов региона Валентина Авдеева.

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