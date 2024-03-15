Геннадий Новосельцев: «Законодательное Собрание готово помогать в просвещении граждан для борьбы с онкозаболеваниями»

С 2019 года в России по инициативе Совета Федерации и Научно-исследовательского медицинского центра радиологии Минздрава России реализуется Всероссийский информационно-просветительский проект «Онкопатруль». Второй раз в нем участвовала Калужская область. В феврале-марте текущего года проверку здоровья прошли жители Обнинска, работающие на заводе «Сигнал».



14 марта в Законодательном Собрании состоялся круглый стол: «Формирование онконастороженности среди граждан Калужской области. Опыт Онкопатруля по работе с населением в противостоянии онкологической угрозе».



Участники, в числе которых председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко, специалисты МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, депутаты регионального парламента, руководители медицинских и общественных организаций, обсудили итоги работы «Онкопатруля», вопросы, касающиеся профилактики и выявления онкологических заболеваний.

Заместитель главного врача Калужского областного клинического онкодиспансера Илья Мохов рассказал о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Он сообщил, что в Калужской области сохраняется высокий уровень заболеваемости онкологией. При этом сокращается смертность пациентов и увеличивается количество людей, заболевания у которых выявлены на ранних стадиях.

В Калуге создан современный онкодиспансер, работает федеральный центр в Обнинске. Большое значение в выявлении заболеваний имеет деятельность врачей «первичного звена». Онкологическая служба оснащена высокотехнологичным оборудованием. Пациенты получают необходимое специализированное и неспециаализировавнное лечение. Большое внимание уделяется профилактической работе с гражданами.

Геннадий Новосельцев отметил роль областного парламента в этой важной работе. Он подчеркнул, что Законодательное Собрание готово активно подключаться к информационно-просветительской работе, стать дискуссионным центром для подобных встреч в регионе, способствовать развитию законодательной базы для развития программ лечения «болезни века».

Завершающим этапом мероприятий, организованных в рамках проекта «Онкопатруль», стала торжественная информационно-просветительская акция в ИКЦ Калуги.

На ней присутствовал генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России, один из инициаторов этого всероссийского проекта Андрей Каприн. Андрей Дмитриевич подчеркнул: «Главный враг рака — это раннее выявление».

Геннадий Новосельцев рассказал об итогах круглого стола:

- Депутаты, представители медицинского сообщества, некоммерческих организаций остро чувствуют проблему. О том, что ситуация требует внимания, говорят и результаты мониторинга на заводе «Сигнал».

Медицина идет вперед, в Калужской области имеются современные методы лечения, но пациенты, к сожалению, не совсем к этому готовы. От людей, от их стремления взять на себя ответственность зависит очень многое. Только совместными усилиями медицинского сообщества, некоммерческих организаций, граждан мы справимся с этим заболеванием. Мы должны повсеместно доводить до людей информацию, рассказывать о необходимости диагностических и профилактических мероприятий, чтобы сохранить их жизни и здоровье, - подчеркнул председатель.