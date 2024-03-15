Система электронного голосования в Калужской области сбоит из-за нагрузок

В пятницу, 15 марта, в 8.00 стартовали выборы Президента РФ.

Калужане, которые выбрали электронный формат, столкнулись с проблемой – при входе в систему дистанционного электронного голосования через Госуслуги выдается ошибка: «Система находится под загрузкой, зайдите позже».

Как сообщают федеральные СМИ, из-за пиковых нагрузок в Москве систему временно перевели в режим электронной очереди. Тем, кто хочет проголосовать через ДЭГ приходится подождать.

Напомним, дистанционно будут голосовать в Калужской области 11,5% избирателей.