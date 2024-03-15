Четыре беспилотника подавили в Калужской области

В ночь на пятницу, 15 марта, в Дзержинском районе подавили четыре беспилотника.

Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Владислав Шапша.

Подробности не сообщаются, но ранее в подобных сообщениях использовали другие формулировки, так что в данном случае, скорее всего, речь идет о работе средств радиоэлектронной борьбы.

- Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщает Владислав Шапша. - На месте работает оперативная группа.

UPD. Стала известна цель беспилотников в Калужской области.