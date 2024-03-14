20 марта в калужском лицее №48 откроется интерактивная выставка «Ленинградский щелкунчик»

В среду, 20 марта, в 14:30 в лицее №48 города Калуги состоится открытие выставки «Ленинградский щелкунчик». Интерактивную экспозицию юным калужанам подготовила организация «Хранители времен» при поддержке Президентского фонда.

На мероприятие приглашены представители власти и общественности, журналисты. Всего в областном центре проведут 30 таких выставок.

Впервые экспозицию показали перед 80-летием освобождения Ленинграда от Блокады. Мероприятие состоялось 23 января в московской школе №825. На ее основе школьники и учителя создали видео-экскурсию, которая посвящена подвигу города на Неве. С ней можно ознакомиться в телеграм-канале «Ленинградский щелкунчик».

- Самое сложное было в том, что выставка направлена, прежде всего, на юного зрителя и нам требовалось деликатно рассказать об очень сложных вещах, не раня тонкую детскую психику. Главная задача заключалась в эмоциональном воздействии на ребёнка, в его сопереживании и погружении в самое тяжёлое время в истории Ленинграда в Блокаду — с сентября 1941 года по январь 1944 года, где проводником явилась уникальная блокадная сказка Дениса Нефёдова «Ленинградский щелкунчик», - рассказала автор концепт-дизайна экспозиции Дарья Маркушевская. С замыслом выставки можно ознакомиться здесь.

В Калужскую область привезли 800 экземпляров блокадной сказки. Их отправили в школьные и публичные детские библиотеки. В планах показать премьеру историко-патриотического спектакля, который поставили в Институте театрального искусства имени И. Д. Кобзона и Московским художественным театром комедии. Впервые его сыграли 12 января в Санкт-Петербурге в Аничковом дворце.