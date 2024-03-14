Жители ЦФО рассказали, какие меры поддержки нужны их семьям

Большинство людей в Центральном федеральном округе без учета Москвы и Московской области хотели бы воспитывать больше детей, чем есть сейчас в их семьях. Это показал опрос, проведенный ВТБ и банком «Открытие».
К наиболее важным мерам поддержки, позволяющим принять решение об увеличении семьи, респонденты отнесли качественную бесплатную медицину и образование, а также наличие дополнительных выплат на детей.
Каждый второй участник опроса, посвященного Году семьи, считает, что в семье должно быть, как минимум, два ребенка. Еще 8% опрошенных выступают за троих детей и больше. Рождения одного ребенка достаточно для 15% участников опроса. 14% говорят, что в семье должно быть столько детей, сколько получится – у всех разные возможности. И абсолютному большинству опрошенных хотелось бы воспитывать больше детей, чем есть в его семье сейчас.
Россияне, как правило, ведут общий семейный бюджет (57%). Еще 16% предпочитают «смешанный» тип семейного бюджета, когда есть и общий фонд, и личные бюджеты каждого члена семьи. Раздельный бюджет предпочитают 11% опрошенных. Еще 16% тратят все сами, так как у них нет семьи.
Сумма в 30 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи приемлема для 19% опрошенных. Чаще всего такую сумму называли представители многодетных семей. Сумма в 30-50 тысяч приемлема для 27% опрошенных. 21% респондентов говорят о сумме в 50-70 тысяч рублей. 17% участников назвал желаемой сумму в 70-100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Еще 8% - свыше 100 тысяч рублей. Затруднились с ответом 9%.
Для развития семьи, по мнению жителей ЦФО, особенно важно бесплатное качественное здравоохранение (47%), бесплатное образование и питания детей в общеобразовательных учреждениях (25%), а также дополнительные выплаты на детей (24%).
В опросе, который проводился с 1 по 8 марта, участвовали 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет из репрезентативной выборки в городах России с населением более 100 тысяч человек.
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