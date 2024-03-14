Уровень воды в Оке повысится из-за сбросов в Тульской области

Предупреждение об этом в четверг, 14 марта, опубликовало калужское ГУ МЧС.

Сейчас проходит регулировка уровня воды в Черепетском водохранилище в городе Суворов. В Оку каждую секунду сбрасывают 12-13 кубометров.

- Несмотря на то, что такой объем притока воды в реку Оку значительно не изменит уровень воды, в пределах Калужской области повышение уровня воды в реке Оке составит 10-15 см, но из-за разницы физико-химических свойств воды возможно ослабление прочности льда на Оке, появление промоин, в некоторых местах полное разрушение ледяного поля, - прокомментировали в МЧС.

Спасатели призывают людей не выходить на лед.