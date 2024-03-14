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Калужане накопили на счетах в банках 238 миллиардов рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.03.2024 15:34 0 406
Калужане накопили на счетах в банках 238 миллиардов рублей

Такая сумма зафиксирована Банком России на начало февраля. За год объем депозитов увеличился на 24%.

В Центробанке отмечают, что люди стали больше сберегать и меньше тратить, что может положительно повлиять на ситуацию с инфляцией.

- Потребительский спрос будет постепенно сбавлять темпы роста, а значит начнет снижаться инфляция, - прокомментировали 14 марта в калужском отделении Банка России. - Вместе с тем, для того чтобы тренд на снижение инфляции сохранился, Банку России потребуется поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время.

Специалисты Центробанка ожидают, что в 2024 году инфляция снизится до 4-4,5%.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.03.2024 15:34 0 406
Тэги: общество
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