Калужане накопили на счетах в банках 238 миллиардов рублей

Такая сумма зафиксирована Банком России на начало февраля. За год объем депозитов увеличился на 24%.

В Центробанке отмечают, что люди стали больше сберегать и меньше тратить, что может положительно повлиять на ситуацию с инфляцией.

- Потребительский спрос будет постепенно сбавлять темпы роста, а значит начнет снижаться инфляция, - прокомментировали 14 марта в калужском отделении Банка России. - Вместе с тем, для того чтобы тренд на снижение инфляции сохранился, Банку России потребуется поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время.

Специалисты Центробанка ожидают, что в 2024 году инфляция снизится до 4-4,5%.