В Калужской области дистанционно проголосуют 11,5% избирателей

Региональный избирком в четверг заявил о полной готовности к президентским выборам, которые пройдут с 15 по 17 марта.

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