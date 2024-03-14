Шапша призвал калужан поучаствовать в президентских выборах

Свое обращение губернатор Калужской области опубликовал в четверг в соцсетях.

Почему сегодня это так важно, а каждый голос так значим и ценен? Это личная сопричастность каждого судьбе России, - заявил глава региона. - Выражение своей воли и устремлений. Подтверждение нашей сплоченности, решимость вместе идти вперед.

Напомним, голосование пройдет три дня – с 15 по 17 марта. В пятницу для этого даже отменили занятия во всех школах.