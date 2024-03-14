Столбы начали разваливаться на Каменном мосту в Калуге

В некоторых местах видны трещины, а где-то уже отваливаются кирпичи.

На фото – состояние столбиков на утро 14 марта.

Напомним, их ремонтировали в конце 2019 года. Также тогда приводили в порядок чугунную ограду. Работы обошлись калужским налогоплательщикам почти в 1,4 миллиона рублей.