Партию вакцины от кори краснухи и паротита привезли в Калужскую область

В наш регион поступило 2220 доз, сообщили 14 марта в министерстве здравоохранения.

- Дети, посещающие детские сады и школы, будут вакцинироваться в образовательных организациях в плановом порядке, - пояснили в минздраве. - Для вакцинации в поликлиниках детей пригласят участковые медсестры.

Сейчас вакцина доставляется во все медучреждения Калужской области.