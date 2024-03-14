Юпитер и Луну засняли в калужском небе

Как мы уже рассказывали, наблюдать за ними можно было невооруженным глазом вечером 13 марта.

С погодой калужанам повезло. Небо было безоблачным. Юпитер рядом со спутником Земли выглядел яркой звездой. Публикуем фото, которые прислали наши читатели.

В следующий раз такое явление будет наблюдаться 10 апреля.