Нацпроекты в Калужской области профинансировали на 1,482 миллиарда рублей

Министр финансов региона Валентина Авдеева в четверг рассказала о ходе реализации нацпроектов в области в этом году.

По состоянию на 7 марта израсходовано 1,482 миллиарда рублей.

На проект «Демографию» потратили 543 миллиона рублей, на «Жилье и городскую среду» - 399 миллионов, на «Безопасные качественные дороги» - 273 миллиона, на «Здравоохранение» - 190 миллионов.

Напомним, всего на 2024 год предусмотрено финансирование в 11,914 миллиарда.