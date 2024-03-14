Руслан Еременко стал членом правления ВТБ

Наблюдательный совет банка принял решение избрать Руслана Еременко членом правления ВТБ с даты согласования его кандидатуры Центральным Банком России.

В новой должности Руслан Еременко будет отвечать за развитие ключевых направлений среднего и малого бизнеса под руководством заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.

Руслан Еременко продолжит курировать развитие бизнеса в сегменте СМБ, отвечая за отношения с предприятиями и предпринимателями, рост клиентской базы и кредитование, а также сосредоточится на усилении регионального продвижения, развитии бизнеса и повышении эффективности работы региональной сети ВТБ в России.

В сегменте среднего и малого бизнеса банк намерен до конца 2026 года нарастить кредитный портфель в 1,4 раза при росте клиентской базы в 1,5 раза. Уже сейчас благодаря этой поддержке средний и малый бизнес создает новые рабочие места, развивает производство, наращивает долю импортозамещения, возводит жилые здания, объекты социальной инфраструктуры и др.

Руслану Еременко 49 лет. Он родом из Рязани. В банковской сфере работает с 1993 года. В банке ВТБ - с июля 2004 года. Последние шесть с половиной лет он руководит департаментом регионального корпоративного бизнеса.