Спрос на цветы на праздники вырос втрое

В два дня, 7 и 8 марта, спрос на цветы подскочил почти втрое, продажи гелей для душа выросли на 60%, а средств для макияжа и ухода за кожей - на 25%. Такова статистика аналитического сервиса Продажи.рф (Первый ОФД), который входит в группу ВТБ.
Покупатели потратили больше 100 миллионов рублей на цветы. По сравнению с прошлым годом траты выросли на 25%. При этом количество купленных букетов возросло на 19%, превысив 220 тысяч упаковок. Средний чек покупки также увеличился на 5%.
- В этом году из-за усложнения логистики и роста затрат импортеров цены на цветы увеличились, - прокомментировал директор по развитию бизнеса Продажи.рф Максим Ларькин. - Мужчины не отказываются от традиционных подарков, но в праздничные дни обычно выбирают более доступные по цене варианты – штучные экземпляры или простые композиции. В праздничные дни спрос на цветы серьезно вырос, но средний чек покупки снизился на 15%.
На средства для макияжа и ухода за кожей лица покупатели потратили 14 миллионов рублей, продажи выросли на 5%. Но средняя цена товара за год снизилась на 3%.
Гели для душа также стали одними из самых популярных товаров, продажи выросли на 19%. На 34 тысяч бутылок потратили 6 миллионов рублей.
Также приводятся данные на мужской праздник. С 21 по 25 февраля вырос спрос на дезодоранты, гели для душа и средства для бритья. На 519 тысяч подарков люди потратили более 130 миллионов рублей. Расходы увеличились на 7%. На строительный инструмент у покупателей ушло 332 миллиона, что на 14% больше, чем в прошлом году.
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