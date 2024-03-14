Стали известны итоги конкурса «Мисс КГУ»

Ариана Лоцман из Института естествознания получила титул «1-ая Вице Мисс КГУ». А «2-ой Вице Мисс КГУ» стала Алина Гришина из Института лингвистики и мировых языков.

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