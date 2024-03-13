В Калуге отметили 145-летие образования уголовно-исполнительной системы

В торжественном мероприятии в стенах Областного молодежного центра принял участие заместитель губернатора Василий Быкадоров.

От имени губернатора и правительства Быкадоров поздравил начальника регионального УФСИН Андрея Конева, сотрудников и ветеранов ведомства со знаменательным событием.

- 145 лет назад был издан указ императора Александра II о создании тюремного департамента, - отметил Быкадоров. - Так было положено начало истории единой государственной системы исполнения наказаний в России. Сегодня, спустя почти полтора века, задачи этой сферы остаются прежними. Вы охраняете порядок и законность в нашем обществе, помогаете вернуть заблудших на путь истинный, делаете все возможное, чтобы предотвратить преступления.

Лучшим представителям калужской уголовно-исполнительной системы вручили благодарности и почетные грамоты.