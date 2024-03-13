Калужская область подготовилась к безаварийному весеннему паводку

В среду, 13 марта, полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щёголев провел совещание с руководителями субъектов по вопросу предстоящего паводка.

Калужскую область представляли заместители губернатора Василий Быкадоров и Ольга Иванова, главный федеральный инспектор Игорь Князев, глава Минприроды Владимир Жипа и начальник ГУ МЧС Владислав Блеснов.

Как отметил Игорь Щеголев, в прошлом году регионы ЦФО успешно справились с последствиями паводка. В этом году при худшем сценарии в зону подтопления может попасть больше 500 населенных пунктов. Щеголев рекомендовал принять необходимые меры.

По информации калужского МЧС, вскрытие основных рек области ожидается с 21 по 29 марта.