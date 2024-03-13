В Калуге прошла стратегическая сессия по развитию детского туризма

13 марта в Калуге состоялось мероприятие, посвященное развитию детского туризма.
В ходе сессии участники обсуждали будущее проекта «Школьные познавательные модули», учебное пособие «География Калужской области» и направление развития Областного центра туризма и краеведения.
Также были затронуты вопросы вовлечения детей в туристско-краеведческую деятельность, популяризации детского и семейного туризма.
По итогам сессии и тематических секций будут выработаны предложения, которые станут основой областных проектов в сфере детского краеведения и туризма.
- Для организации детского туризма можно использовать идеи скаутинга, формируя долговременные игровые модели подготовки учеников к экспедиции. Мы очень рассчитываем на помощь «Движения первых» и советников директоров по воспитанию, - отметил министр науки и образования Калужской области Александр Аникеев. - Также надеемся, что школьные спортивные клубы сделают туризм одним из своих приоритетных направлений.
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