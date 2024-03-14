Врач-терапевт клиники «Теорема-Мед» Индира Бабаханова: «Обратитесь к врачу, мы поможем»

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Индира Сакеновна в профессии 37 лет и говорит, что терапевт должен разбираться во всех областях медицины.

Крепкое здоровье – залог долгой и активной жизни человека. Однако многие из нас привыкли не обращать внимание на первые сигналы организма: кратковременные проявления боли, периодическое ухудшение самочувствия.

Врачи калужской поликлиники «Теорема-Мед» не устают повторять: не нужно откладывать решение проблем на потом. Если вас беспокоит боль, вы чувствуете недомогание, обратитесь к терапевту, он поможет.

Врач-терапевт, нефролог, физиотерапевт частной поликлиники для взрослых и детей «Теорема-Мед» Индира БАБАХАНОВА в профессии 37 лет. За годы работы помогла множеству людей. Опыт и знания Индиры Сакеновны подкреплены скрупулезностью и деликатностью в работе с пациентом.

Широко мыслящий специалист

— В чем специфика работы врача-терапевта?

— Ко мне приходят люди с совершенно разными проблемами. Моя задача выслушать пациента, отметить для себя все важные моменты. Далее назначаю дополнительные обследования, анализы, если требуется, вводим лекарственную терапию. После этого для более тщательной консультации направляю пациента к узкому специалисту.

Задача терапевта точно определить проблему, поставить диагноз. Такой врач должен разбираться во всех областях медицины. Я бы сказала, что терапевт – самый широко мыслящий специалист. Опыт, конечно, играет здесь немалую роль. Когда я была молодым специалистом, конечно, ошибалась. Время и регулярная практика делают врача профессионалом, помогают точно определять причину недуга. С годами появляется некая интуиция.

Не упустить детали

— Можно ли говорить о сезонности обращений к терапевту?

— Действительно, сезонность и у терапевтов играет некоторую роль. Если летом калужане больше двигаются, гуляют, то зимой чаще сидят дома, едят более жирную пищу, что способствует обострению хронических заболеваний. Пожилые люди зимой тоже обращаются чаще, потому что летом они на даче, им некогда заниматься здоровьем.

Пациенты жалуются на высокое давление, проблемы с желудочно-кишечным трактом, неврологию, высыпания. Часто беспокоят боли в пояснице, суставах, плече.

В каждом конкретном случае я учитываю много факторов: подробно расспрошу о самочувствии, узнаю, есть ли хронические заболевания, внимательно выслушаю, чтобы не упустить ни одной детали и собрать полный анамнез. Обобщив всю информацию, могу принять решение, как помочь моему пациенту.

В клинике «Теорема-Мед» у врача есть достаточное количество времени на прием, успеваем оценить состояние человека комплексно.

Уверена в результатах

— Какого рода помощь еще можно получить в вашей клинике?

— Человек пришел ко мне за помощью, я должна ее оказать, облегчить его состояние.

Бывает так, что ко мне приходят с одной жалобой, а я измеряю давление, оказывается под 170. Облегчаю состояние, обязательно назначаю обследование, чтобы понять, от чего давление. Нужна кардиограмма, анализы, проверить холестерин, сосуды, важно отследить креатинин, бывает нелишним сделать узи почек.

Все это можно сделать в нашей клинике. У нас замечательные специалисты, опытный врач УЗИ, я всегда уверена в результатах, полученных в нашей клинке.

Да, бывают экстренные состояния, когда помощи в рамках нашей клиники недостаточно. Это могут быть острые боли в животе, кровотечение и низкое давление. Если пациент приехал к нам на автомобиле, конечно, мы не можем отпустить его в остром состоянии, вызываем скорую помощь, его увозят на госпитализацию. Перед нашей клиникой есть парковка, поэтому человек может спокойно оставить здесь вою машину, родственники потом приходят и забирают автомобиль.

Забудьте про самолечение

— Бывают ли пациенты, которые занимаются самолечением и только потом идут к врачу?

— К сожалению, это случается. Недавно на приеме была бабушка, сказала, что у нее долгое время болит печень. Она самостоятельно принимала таблетки, которые, как считала, могли ей помочь. Но улучшений не происходило. Я стала разбираться, оказалось, что у нее рефлюкс, изжога. Назначенное мною лечение сразу облегчило состояние, после она заходила, благодарила.

Это еще раз подтверждает, что не нужно пытаться самому себе поставить диагноз, обратитесь к врачу, мы всегда поможем. Для вашего удобства у нас есть просторный современный кабинет. Если происходит какая-то нестандартная ситуация, рядом всегда есть узкие специалисты, процедурные медсестры. Звонок – и все уже рядом. Мы работаем для вашего здоровья.



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