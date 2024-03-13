Часовню в Калуге построят между улицей Суворова и «Журавлями»

В среду, 13 марта, депутаты городской Думы Калуги одобрили решение возвести в сквере у пощади Победы в Калуге часовни в честь Защитников Отечества.

Некоторые подробности об этом проекте нам сообщили в городской управе.

Инициаторами появления нового памятника стали некие силовые органы. Выполняться работы будут за их счет. Бюджетные деньги использовать не планируется. Часовня должна появиться в нынешнем году между «Журавлями» и улицей Суворова. Эскизы позже должны опубликовать городской голова Дмитрий Денисов и главный архитектор Алексей Комов.