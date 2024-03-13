20 тонн опасных мандаринов нашли в Калужской области

Мандарины должны были через Калужскую область попасть в магазины Москвы.

Фрукты из Турции были заражены средиземноморской плодовой мухой, сообщили 13 марта в региональном управлении Россельхознадзора.

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