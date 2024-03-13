В Калуге прошла конференция по формированию онконастороженности врачей

В среду, 13 марта, калужские медики собрались на VIII многопрофильной конференции по формированию онконастороженности.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского информационно-просветительского проекта «ОНКОПАТРУЛЬ». Он работает на территории Калужской области с 11 по 14 марта.

Для медсестер провели практический мастер-класс по уходу за стомированными пациентами.

На мероприятии уделили внимание тому, что ключевой момент раннего выявления опухоли – работа медиков первичного звена.

Второй этап – работа врачей онкологов первичных онкокабинетов и центров амбулаторной онкологической помощи.

В настоящее время первичные онкологические кабинеты работают в девяти районных медицинских организациях и в трёх городских больницах Калужской области. В регионе также открыто три центра амбулаторной онкологической помощи.

Онкологическая служба в нашей области носит трехуровневый характер. В онкодиспансере на постоянной основе работает онкологический консилиум, на котором определяется план лечения пациента.

За 5 лет в регионе на 0,7% вырос показатель доли больных, выявленных на ранних стадиях. Показатель смертности от онкозаболеваний снижается.

Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко отметил, что в регионе число больных, проживших более 5 лет после терапии выросло на 58,6% в 2019 году, до 62,5% в 2023 году.

- Также отмечается устойчивое падение показателя одногодичной летальности – с 21% в 2019 году до 19,2% в 2023 году, что также говорит об эффективности лечения наших граждан. Поэтому крайне важно постоянно повышать уровень знаний наших медицинских работников по вопросам онконастороженности, проводить семинары, курсы повышения квалификации, - отметил Пахоменко.