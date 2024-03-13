Одобрены кандидатуры для занесения на Доску почёта

Двадцать калужан – представителей различных отраслей промышленности, сельского хозяйства и бизнеса, работников муниципальных предприятий и учреждений, педагогов, врачей, сотрудников социальных служб будут занесены на Доску Почёта «Дела и люди» в 2024 году. Кандидатуры одобрили члены общественной комиссии, в работе которой участвовали депутаты Гордумы, руководители подразделений Горуправы, представители общественных, ветеранских организаций и профсоюзов.

- Все кандидаты выдвинуты трудовыми коллективами, много лет проработали на благо нашего города, добились успехов в своих отраслях, заслужили уважение коллег. Решение о занесении на Доску Почёта будет принято депутатами Гордумы, открытие Доски традиционно состоится 1 мая – в День весны и труда, – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.