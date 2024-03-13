В Калуге на площади Победы построят часовню

Это будет очередной мемориальный памятник в сквере Защитников Отечества.

Официально она называется «Часовня в честь Защитников Отечества».

Соответствующий проект решения опубликовала городская Дума 12 марта. Какого именно размера будет часовня, когда она появится и за чей счет, пока не сообщается.

В прошлом году в этом сквере установили БМП. Также там стоят памятники воинам-интернационалистам и погибшим в Афганистане.