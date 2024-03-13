После нашего обращения в деревне Лихун почистили дорогу

В понедельник, 11 марта, в редакцию обратился читатель с жалобой на чистку снега на улице Молодежной в деревне Лихун Калужской области.

- Автотранспорт двигается по одной полосе, так как вторая полоса завалена снегом, школьные и рейсовые автобусы двигаются по обочине, утопая в грязи. Пешеходы передвигаются по проезжей части, - сообщил мужчина.

Судя по его словам, он оставлял заявку в отдел по уборке снега, но реакции не последовало.

Мы обратились в горуправу. Там пообещали сообщить о данной проблеме в управление по работе с населением.

Во вторник, 13 марта, местный житель рассказал, что дорогу все-таки начали чистить.

- Процесс пошел, ждем, что будет дальше, - отметил он.