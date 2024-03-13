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Геннадий Новосельцев: «В Калужской области работает единая команда депутатского корпуса и исполнительной власти»

Опубликовано: 13.03.2024 10:36 0 225
Геннадий Новосельцев: «В Калужской области работает единая команда депутатского корпуса и исполнительной власти»

12 марта состоялось заседание сессии Законодательного Собрания, в рамках которого губернатор Владислав Шапша представил отчет о работе правительства региона в 2023 году.

Губернатор подробно рассказал об итогах развития Калужской области в прошлом году. Также в докладе даны содержательные ответы на вопросы, адресованные ему ранее депутатами Законодательного Собрания.

Особое внимание глава региона уделил задачам, которые были обозначены в недавнем послании Президента РФ Владимира Путина. По словам Владислава Шапши, в центре всех этих планов – человек – житель Калужской области – тот, кто трудится и защищает Родину.

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев прокомментировал выступление Владислава Шапши:

- Выступление губернатора завершило серию отчетных собраний органов исполнительной власти – отчитались муниципалитеты, министерства. В этой работе принимали активное участие депутаты Законодательного Собрания. В итоге мы актуализировали нашу Народную программу наказов. И сегодня в той части выступления губернатора, который был посвящен планам на будущее, мы увидели огромное количество из того, что обсуждали с муниципальными коллегами. Это говорит о том, что в Калужской области работает единая команда депутатского корпуса и исполнительной власти. В таком составе будем продолжать и дальше. И, я думаю, что нам по плечу любой вызов, - подчеркнул спикер областного парламента.

Отвечая на вопрос о помощи бойцам СВО и их семьям, Геннадий Новосельцев отметил:

- Безусловно, одна из самых важных тем сегодня - помощь фронту, поддержка участников спецоперации, их родных, близких, а также помощь жителям нашего подшефного города-побратима Первомайска. Депутаты Законодательного Собрания фракции «Единая Россия» на постоянной основе помогают бойцам на передовой. Мы собираем средства, закупаем необходимое, отправляем на фронт; сотрудничаем с рядом волонтёрских организаций. Всю посильную поддержку стараемся оказывать. Огромное количество гуманитарных грузов мы собрали для Первомайска.

Область сплотилась в едином порыве помощи фронту и нашим подшефным территориям - тысячи неравнодушных жителей региона сегодня участвуют в этой работе. Предприниматели, врачи, педагоги, студенты и школьники, представители различных некоммерческих организаций, пенсионеры. Большое всем спасибо. Конечно, будем и дальше поддерживать наших бойцов и жителей подшефного городского округа.

Опубликовано: 13.03.2024 10:36 0 225
Тэги: законодательное собрание
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