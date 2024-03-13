Зубры устроили пробки в калужском лесу

О неожиданной проблеме в среду, 13 марта, рассказали в заповеднике «Калужские засеки».

- Из-за наста зубрам сейчас трудно передвигаться по лесу. И они стараются облегчить себе задачу: предпочитают использовать нахоженные, в том числе человеческие, плотные тропы или просто дороги, - пояснили специалисты. - И сотрудникам, работающим в лесу, теперь частенько приходится терпеливо ждать, пока пройдут все желающие лёгких путей зубры!

Всего в этом калужском заповеднике обитает более 400 зубров.