Совсем скоро выборы… Кто же получит квартиру в новостройке и кучу других ценных призов?

На еженедельном совещании городского головы Калуги в понедельник, 11 марта, обсудили мероприятия, касающиеся предстоящих выборов Президента РФ.

Кроме этого, на планерке объявили об окончании самого сложного этапа реконструкции Синих мостов.

Ответил градоначальник и на ряд обращений, касающихся коммунальных проблем калужан.

Можно он лайн, можно в реале

Проглосовать за своего кандидата в Президенты РФ 15-17 марта можно будет как он лайн, из дома, так и непосредственно опустив в избирательную урну бумажный бюллетень.

Время подачи заявлений на дистанционное голосования на выборах президента России в Калуге завершено.

- Те, кто подал заявления на дистанционное голосования, в дни голосования с 15 по 17 марта должны будут зайти на портал Госуслуг, найти соответствующий, он будет вверху портала, и получит электронный бюллетень и отдать свой голос за своего кандидата, - рассказал первый заместитель городского головы Калуги Александр СЕРЯКОВ.

В Калуге к выборам готовы 160 постоянных и три временных избирательных участков. Город готов к проведению выборов Президента РФ.

- В связи с тем, что голосование продлится три дня, и в частности, начнется в пятницу, а большинство калужских участков расположено в зданиях школ, эти образовательные учреждения в пятницу, 15 марта для учащихся работать не будут, - пояснил Александр Серяков.

Эту информацию разместили в родительских чатах.

Александр Серяков напомнил, что рядом с избирательными участками будет проводиться викторина, организованная ассоциацией ТОС Калуги. Среди призов – квартира и большое количество смартфонов, планшетов и другой техники.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов призвал всех граждан Калуги найти в эти три дня время и сделать свой выбор будущего Президента России.

Мост лёг на опоры

Многие калужане заметили, что Синие мосты постепенно начинают приобретать реальные очертания. Сам мостовой переход уже лёг на опоры, правда пока временные.

- На объекте мы завершили самый сложный и ответственный этап строительно-монтажных работ, - заявил исполняющий обязанности директора УКС Калуги Михаил ШУБИН. - Полностью смонтированы металлические пролетные строения. Это 32 балки и восемь консольных плит. Общий вес конструкции 360 тонн. Сейчас мы производим сварное и болтовое объединение элементов путепровода.

На следующей неделе мы завершим эти работы и пролетное строение будет смонтировано на проектные опоры. Кроме этого, мы смонтировали уже 50% водопропускной трубы и выполнена её гидроизоляция.

Городской голова напомнил, что этому событию предшествовала огромная работа по переукладке и переврезке массы коммунальных сетей со стороны улицы Тарутинская.

- Мы справились с этой работой, - отметил Дмитрий Денисов. - Сейчас осталось переврезать газовую трубу высокого давления. Это мы сделаем, когда температура воздуха стабильно будет выше нуля градусов.

Теперь нам предстоит ещё перенос сетей со стороны улицы Глаголева и обустройство подъездов к путепроводу. Отмечу, что это по сложности не идет ни в какое сравнение с тем объемом сетевых работ, которые мы уже произвели. Кстати, за счет городского бюджета.

Путепровод будет иметь четыре полосы движения, однако с его открытием существующие сейчас временные схемы организации дорожного движения, скорее всего сохранятся. В городской управе считают нецелесообразным их убирать. Вкупе с широкополосным движением непосредственно по путепроводу, это практически полностью снимет многолетнюю проблему так называемого бутылочного горлышка Калуги.

Ночью минус, утром плюс

В последние дни погода в Калуге вновь показывает свой норов. И хотя нет снегопадов, проблем у коммунальных служб не уменьшается. Дело в том, что температурные качели, когда ночные температуры уверенно держатся в минусовом коридоре, а днем воздух прогревается до положительных значений, приводит к образованию сильной наледи на автодорогах и тротуарах областного центра.

Автомобильные дороги Калуги, в подавляющем большинстве своём, сегодня оперативно приводятся в нормативный вид. Однако есть места, где лед и колейность доставляют проблемы калужанам.

В частности, на состояние дороги в поселке Яглово пожаловалась Ольга Мельковская.

- В Яглово из-за выступающих на дороге люков в течение зимы чисто убираться не получалось, - пояснил руководитель управления по работе с населением на территориях Андрей ГАПОНОВ. - Мы уже выезжали с подрядчиком работ на место, определили аварийные места и приступаем к устранению. За пару дней поправим там ситуацию.

Обратил внимание Дмитрий Денисов и на обращение жителей микрорайона «Хороший». Люди пожаловались на состояние мусорной площадки. Дело в том, что обычно, после заселения в новые дома, рядом ставят большие контейнеры, понимая, что люди будут делать ремонт. Со временем эти контейнеры меняют на стандартные.

- Заявки от жителей микрорайона «Хороший» в управление не поступало, - пояснил начальник управления городского хозяйства Калуги Игорь БУГАЕНКО. - Более того, этой площадки нет в реестре. Жителям нужно обратиться в свою управляющую компанию и мы, конечно же, сразу отработаем размещение там контейнерной площадки.