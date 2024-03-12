Сервируем стол на Масленицу: советы от экспертов

На этой неделе началась Масленица, а значит впереди – 7 дней блинов и веселья. В последний день праздника – воскресенье – принято провожать зиму и собираться всей семьей за большим столом, а после идти на гуляния. Эксперты компании Hoff рассказали, как сделать масленичный стол не просто вкусным, но еще и красивым.

Сервировка масленичного стола традиционно начинается с центрального элемента — блинов. Выбранный рецепт определяет и способ подачи: это может быть привычная высокая горка на тарелке, крепы (тонкие французские блинчики), фаршированные блины или блинный торт.

Для элегантной подачи тонких блинов используйте подставки на ножках.

Фарфоровые или мраморные подойдут для классической сдержанной сервировки, а стеклянные будут сочетаться практически с любой посудой.

людо с крышкой поможет защитить блины от заветривания.

Для сервировки в стиле рустик подойдет деревянное блюдо. А большое яркое блюдо с необычным принтом привлечет внимание своей расцветкой.

Многоярусная подставка для пирожных пригодится для выкладки блинов с начинкой.

Сервировка стола — целое искусство, которое делает обычный прием пищи красивым и изысканным. Для добавления красок можно использовать дополнительные элементы, о которых мы расскажем ниже.

Цветные салфетки и скатерть. Желательно выбирать тематические. Красные, желтые, оранжевые и зеленые тона подчеркнут атмосферу радости.

EVIO Estella Lemon, Hoff

Цветочные композиции. Вазы с нарциссами, тюльпанами, мимозами или ромашками станут символом весны.

Деревянные или плетеные аксессуары. Это элементы народного русского стиля, которые хорошо сочетаются с концепцией праздника, а также создают атмосферу уюта.

Салфетка, Hoff

Украшения и мелкие детали. Специальные подставки, декоративные свечи, солонки, менажницы, соусники с изображением животных и весенних цветов станут оригинальными деталями сервировки.

Сахарница Elrington, Hoff

Тематическая посуда. Интересно будет смотреться посуда с изображением главных блюд этого дня или символами, которые ассоциируются с наступлением весны: мартовскими котами, птичками, подснежниками, мимозами.

Чашка кофейная Rococo, Hoff

Настройка освещения. Если у вас есть возможность, задействуйте дополнительный свет, чтобы украсить окружающее пространство. Свечи или мягкое освещение добавят уюта.

Не следуйте слепо традициям, опирайтесь на собственные предпочтения и вкусы. Важно, чтобы в этот день у всех было прекрасное настроение.

Ведь это праздник, который объединяет людей разных поколений, собирает за одним столом друзей и близких.