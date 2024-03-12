На соцподдержку талантливой молодежи области потратят больше 15 миллионов рублей

Она напомнила, что в Калужской области в целях социальной поддержки талантливой молодежи установлены следующие региональные выплаты:

именные стипендии студентам, поступившим на первый курс очного отделения государственных образовательных организаций высшего образования и их филиалов, расположенных на территории области, с высокими баллами ЕГЭ;

именные стипендии Правительства Калужской области студентам, включенным в состав губернаторских групп;

денежное поощрение Калужской области для обучающихся по очной форме в профессиональных образовательных организациях Калужской области, проявивших способности и ставших победителями или призерами международных и национальных чемпионатов по проф.мастерству.

В 2023 году выплаты получили 828 человек, из бюджета на это потратили 11,5 миллиона рублей.